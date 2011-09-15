Фаворитами кредитних пропозицій українських банків залишаються автопрограми - експерт

Фаворитами кредитних пропозицій українських банків як і раніше є автопрограми.

Про це сказала в коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія СИНЯВСЬКА.

За її словами, умови кредитування залишаються на колишньому рівні. Зберігається тенденція «низька ставка при термінах кредитування на один рік».

Як повідомила Н.СИНЯВСЬКА, до кінця минулого тижня умови автокредитів склалися наступні: початковий внесок в межах від 0% до 60% від вартості авто; термін кредитування – до 7 років, частіше банк пропонують максимальний термін 5 років; процентна ставка фіксована з терміном кредитування 1 рік – від 9,9% до 20% річних; 3 роки – від 14,5% до 17,00% річних; 5 років - від 15,5% до 20% річних; плаваюча ставка фіксується на перший рік кредитування і перебуває в межах від 9,8% до 18,0% річних; разова комісія при наданні кредиту - від 150 грн. до 3% від суми кредиту.

За інформацією експерта, на кінець минулого тижня також не відзначено змін умов за іпотечними кредитами. На сьогодні кредити на придбання нерухомості пропонуються на умовах: від 15% річних при оформленні короткострокових кредитів, і від 15,5 до 18,5% на строк до 20 років. Розмір авансу коливається від 20% від вартості об`єкта. Одноразові комісії перебувають на рівні від 0,99 до 2% від суми кредиту.

Н.СИНЯВСЬКА також зазначила, що «кількість гравців на ринку кредитування на споживчі цілі останнім часом збільшилася, але, незважаючи на збільшену пропозицію, тенденції до зниження ставок не спостерігається».