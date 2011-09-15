Проект держбюджету-2012 надійшов до парламенту

До Верховної Ради України надійшов проект Державного бюджету на 2012 рік, підготовлений Кабінетом міністрів України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВР.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня на засіданні Кабінету міністрів України було представлено проект держбюджету на 2012 рік, який сьогодні має бути переданий до парламенту.

Зокрема, Кабмін прогнозує в 2012 році зростання валового внутрішнього продукту на рівні 5,5%, дефіцит бюджету на рівні 2,5% валового внутрішнього продукту.

«Для розрахунку бюджету ми використовували зважений сценарій, який передбачає зростання реального ВВП на 5,5% і скорочення дефіциту державного сектору до 2,5% ВВП порівняно з 3,5% поточного року. Це гарантія стійкості фінансової системи держави за будь-якого розвитку подій», - сказав прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ. Також він підкреслив, що навіть розвинені країни Європи не можуть утримати дефіцит бюджетів у межах «такого більш ніж помірного» показника.

При цьому М.АЗАРОВ відзначив, що бюджет 2012 року стане бюджетом пріоритетного розвитку внутрішнього ринку і стимулювання розвитку регіонів. “Це буде бюджет соціального розвитку і створення нових робочих місць”, - відзначив Н.АЗАРОВ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України своєю постановою від 31 серпня п.р. схвалив прогнозні показники економічного і соціального розвитку країни на 2012 рік і основні макропоказники економічного і соціального розвитку на 2013 і 2014 роки.

Згідно з документом, у 2012 році, за оптимістичним сценарієм, зростання ВВП становитиме 6,5%, за песимістичним – 5%, номінальний ВВП – 1,5155 трлн. грн. і 1,505 трлн. грн. відповідно. Інфляція – 7,9% (за обома прогнозами). Зростання цін виробників промислової продукції – 9,7 і 9,4% відповідно.

Сальдо зовнішньоторговельного балансу – від’ємне - 5,617 млрд. дол. і 9,104 млрд. дол. відповідно. Середня зарплата – 3,175 тис. грн. і 3,127 тис. грн. Рівень безробіття - 7,2-7,7% (за обома варіантами прогнозу).