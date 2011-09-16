Найбільшу питому вагу в надходженях до бюджетів усіх рівнів має податок на доходи фізосіб

Найбільшу питому вагу в структурі надходжень до бюджетів усіх рівнів має податок на доходи фізичних осіб – 26%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України, такі дані озвучив голова служби Віталій ЗАХАРЧЕНКО.

Трохи менш прибутковим для бюджету є податок на прибуток (25%), податок на додану вартість (16%) і акцизні збори (12%). Всі решта платежі разом не перевищують 21%.

«Ситуація, коли громадяни безпосередньо наповнюють скарбницю відрахуваннями зі своїх доходів, з погляду світової практики є природною і здоровою для будь-якої країни. В Україні також податковий тиск на суб`єкти підприємництва знижуватиметься, а питома вага відрахувань з доходів жителів буде зростати», - вважає В.ЗАХАРЧЕНКО.

Всього з початку року до зведеного бюджету надійшло 145,97 млрд. грн.

Нагадаємо, раніше під час презентації проекту держбюджету країни на 2012 рік міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО спрогнозував зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб.