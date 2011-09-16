СБ представив нову стратегію партнерства з Україною на 2012-2015 роки

Директор Світового банку по Україні, Білорусі і Молдові Мартін РАЙЗЕР на зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ у Києві представив нову стратегію партнерства СБ з Україною на 2012-2015 роки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду.

Нова стратегія, за словами М.РАЙЗЕРА, включає чотири пріоритети.

"Ми зараз працюємо над підготовкою чотирьох конкретних проектів. Це включає другу фазу проекту з поліпшення автодоріг і безпеки руху, проект фінансування розвитку міської інфраструктури, другу фазу проекту з модернізації української газотранспортної системи (спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком) та проект з модернізації соціальної допомоги", - сказав представник СБ.

За його словами, Світовий банк також готовий спільно з українським Урядом розробити ще низку проектів.

У свою чергу М.АЗАРОВ наголосив на необхідності затвердження нової стратегії партнерства СБ й України. "Нам важливе затвердження стратегії партнерства СБ з Україною і надзвичайно важливо використати цей фінансовий ресурс на ключових для нас напрямках", - сказав М.АЗАРОВ.

Глава уряду підкреслив, що для України надалі є пріоритетним фінансування масштабних інфраструктурних проектів та проектів з енергозбереження. Зокрема, Україна зацікавлена у фінансовій підтримці СБ будівництва метро в Донецьку, гілки метро у Києві у напрямку Троєщини, спорудження кільцевої дороги навколо Києва та модернізації вітчизняної ГТС. "Невеликі проекти ми можемо самі профінансувати, знаходячи внутрішні кредитні ресурси. А кредити Світового банку мають спрямовуватися на реалізацію великих серйозних проектів", - зазначив М.АЗАРОВ.

Він додав, що Стратегія партнерства Світового банку з Україною буде обговорена на засіданні Кабміну, й уряд розпочне роботу зі Світовим банком над її вдосконаленням. "Ми в Уряді розглянемо стратегію партнерства і почнемо разом з вами працювати над її вдосконаленням", - підсумував прем`єр-міністр України.

Нагадаємо, що з 2007 року стратегія співробітництва СБ з Україною була спрямована на підтримку реального сектору економіки, заходи по енергозбереженню та розвитку інфраструктури.