Екс-голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Василь ВОЛГА заявляє, що йому пропонували написати щиросерде зізнання в обмін на умовний строк.

Про це він сказав у письмовому інтерв`ю газеті “Коммерсант-Украина” (№ 146 від 16 вересня).

“Мені надійшла єдина пропозиція - щиросерде зізнання в обмін на умовний строк. Швидше, це було не пропозиція, а упрошування. Прохали мене дві години і дали добу подумати. Навіть не знаю, як би більш коректно описати мою відмову. Ну, ті, хто мене знає, можуть собі уявити, як це було”, - сказав він.

В.ВОЛГА розповів, що спочатку його тримали в слідчому ізоляторі СБУ. “Там порядок, чистота, добра кухня і медичне обслуговування. Слідчі весь час лякали мене переведенням до Лук’янівського СІЗО. Коли я їм в дохідливій формі пояснив, що я думаю з приводу їхніх прохань написати явку з повинною, мене тут же перевели до "діда Лук`яна", - сказав він.

За словами В.ВОЛГИ, камера, в якій його тримають, називається трійник. У камері троє нар, умивальник, імпровізований стіл, туалет - дірка в підлозі, відгороджена від решти простору камери метровою перегородкою. Площа камери – близько 10 метрів. “Харячування, скажімо так, стерпне. Сидять зі мною непрості хлопці. Обидва - за скоєння особливо тяжких злочинів. Але скажу вам чесно, вони чистіші й більш порядні, ніж багато хто з тих, з ким мені доводилося стикатися, займаючись політикою”, - сказав В.ВОЛГА.

За словами екс-голови Держфінпослуг, час у СІЗО тече легко і дуже швидко - читання, шахи, прогулянки, робота з документами, законами, матеріалами допитів, чай і дуже цікаві розмови. “Розмови про все: від політики до релігії, про людську природу і про сенси. Тут, якщо на вас було багато наносного, лушпиння - все це швидко облітає. Залишається суть. Душі у людей тут оголяються. Ставлення персоналу СІЗО шанобливе. Флотський порядок полягає в наступному: графік чергувань по камері, періодичність прибирання, приготування і прання, система дезинфекції туалету і провітрювання камери”, - сказав він.

Як зазначив В.ВОЛГА, він упевнений, що його виправдають. “Більш того, вірю, що справу проти мене мають закрити, не направляючи до суду, у зв`язку з відсутністю в моїх діях складу злочину. До того ж я вже встиг ознайомитися з матеріалами оперативної розробки. Всі ці матеріали (наголошую - всі!) не лише доводять відсутність в моїх діях будь-яких ознак складу злочину, вони ще й показують, що мої дії були спрямовані тільки на захист інтересів громадян - споживачів фінансових послуг, інтересів держави і припинення злочинної діяльності кредитних спілок, страхових компаній і різного роду фінансових пірамід”, - сказав він.

Довідка УНІАН. В.ВОЛГА очолював Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг з березня 2010 року.

19 липня 2011 року його було затримано слідчим Генеральної прокуратури України спільно з працівниками СБУ.

Генпрокуратура порушила стосовно В.ВОЛГИ кримінальну справу за статтею 368 ч. 3 Кримінального кодексу України (одержання хабара в особливо великих розмірах посадовцями, які обіймають відповідальні посади, за попередньою змовою групою осіб).

20 липня Печерський райсуд Києва обрав стосовно В.ВОЛГИ запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

25 липня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив В.ВОЛГУ з посади голови Держфінпослуг.

12 вересня стало відомо, що Генпрокуратура порушила стосовно В.ВОЛГИ ще одну кримінальну справу. Встановлено, що В.ВОЛГА в 2010 році прийняв на державну службу в Держфінпослуг людину, яка надавала йому послуги водія і одержувала державні кошти у вигляді заробітної плати на посаді головного фахівця одного з відділів.

Стосовно зазначених осіб порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.