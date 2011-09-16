Україна готова боротися з наслідками світової кризи - стверджує Янукович

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що поки світова криза не завершена, Україна готова боротися з її наслідками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на 8-му форумі Ялтинської європейської стратегії в Лівадії (Ялта, Крим).

«Ми добре розуміємо, що світова криза ще далека від завершення, ми сьогодні робимо все, щоб підготуватися і її гідно зустріти. Ми робимо все, щоб зменшити зовнішній вплив на Україну, щоб захистити те зростання економіки, яке сьогодні є. І, слава Богу, нам це вдається», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, Україна перебуває серед тих держав, які хочуть вийти з кризи «оновленими і сильними».

«Чи підтримають ці зусилля наші партнери не на словах, а на ділі?», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.