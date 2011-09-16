Зобов'язання НБУ щодо перерахувань у бюджет в 2012р. знижено на 0,7% - до 9,6 млрд.грн.

Уряд України пропонує в 2012 році зменшити суму перерахування Національним банком України коштів до державного бюджету на 0,7% - до 9,6 млрд. грн.

Це передбачено в поданому Кабінетом міністрів до парламенту проекті держбюджету на 2012 рік, який обнародувано на сайті Верховної Ради.

Згідно із Законом «Про Національний банк України», НБУ за підсумками кожного кварталу, у разі перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами, вносить позитивну різницю до державного бюджету.