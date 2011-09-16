Попов вирішив особисто контролювати показники бюджету Києва на 2012 рік

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ вирішив особисто контролювати усі показники, що закладються у бюджет столиці на наступний рік, і з цією метою проведе консультації з усіма керівниками відповідних головних управлінь КМДА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ заявив сьогодні на розширеному засіданні колегії КМДА.

“У мене доручення до Управління фінансів і до всіх керівників головних управлінь по галузях: через тиждень, можливо, через 10 днів я розпочну з вами консультації відносно тих контрольних цифр, які до вас доведені і які прийняті Мінфіном до фінансування у наступному році. Я вас прошу дуже серйозно до цього поставитися, підготуватися”, - сказав керівник КМДА.

Він наголосив, що не допустить повторення минулорічної ситуації, коли “так сталося, що в нас не було часу детально по кожній цифрі пройтись”.

“У цьому році я особисто це зроблю, щоб у нас не було жодних таких прикрих випадків, коли ми приймаємо рішення, а потім, через 2-3 місяці, наздоганяємо те, що втратили при його прийнятті”, - підкреслив О.ПОПОВ.

За його словами, окремі консультації будуть проведені щодо планів розвитку столиці у 2012 році, бюджет на які уже також формується.

“По-друге, як би ми не хотіли і як би Мінфін не задовольняв наші бажання і не допомагав, все одно досить чи багато не буде. У будь-якій країні ніколи не буває повних достатніх видатків - це як правило. Тому питання щодо оптимізації бюджетних ресурсів на загальне фінансування галузі дуже важливе”, - наголосив голова КМДА.

О.ПОПОВ попросив звернути увагу на такий аспект як енергозбереження і дуже серйозну увагу приділити програмно-цільовому підходу до формування бюджету тієї чи іншої галузі.

Як повідомляв УНІАН, при формуванні бюджету столиці на 2011 рік не було закладено кошти на муніципальні надбавки вчителям і медикам, що було виявлено уже на початку цього року. Тому на початку лютого цього року керівництву міста довелося терміново шукати джерела фінансування для здійснення виплат по надбавках. Тоді під час апаратної наради із заступниками голови КМДА, керівниками структурних підрозділів та комунальних підприємств столиці. О.ПОПОВ сказав: “Трапилось так, і в цьому я бачу, перш за все, безумовно, те, що ми у дуже стислі терміни готували проект бюджету, але, в принципі, це недопустимо, коли ні управління фінансів, ні управління освіти актуальність цієї проблеми ніхто з вас до мене не довів”.