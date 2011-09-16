Паспортний контроль обміну валюти є ще одним кроком до поліцейського режиму - Матчук

У партії «Наша Україна» вважають, що запровадження Національним банком України паспортного контролю за обміном валюти, незалежно від суми коштів, починаючи від 1 долара, є ще одним кроком до встановлення поліцейського режиму в країні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», на цьому наголосив народний депутат Віктор МАТЧУК.

«Це одне з найбезглуздіших рішень теперішньої влади, яке не лише неймовірно ускладнить життя більшості українців, але й завдасть значного удару по довірі громадян до національної валюти та українській економіці в цілому», - зазначив В.МАТЧУК.

За його словами, «тоді як усі урядовці говорять про стабільність гривні, постанова НБУ є підтвердженням того, що насправді влада шукає інструменти для стримання попиту на іноземну валюту».

На думку депутата, розрахунки влади на те, що тотальний контроль за валютними операціями громадян дозволить боротися з тіньовим сектором та ухилянням від оподаткування, є абсолютно безнадійними.

В.МАТЧУК заявив, що реальними результатами цього явно репресивного рішення стане розквіт чорного ринку валюти зі своїм, паралельним до офіційного, курсом, зростання корупції у діяльності правоохоронних органів, чергові ускладнення для ведення бізнесової діяльності, а отже - збільшення ризиків для недоотримання теперішніх і так незначних доходів мільйонів українців.

«Ця влада не здатна збагнути, що виключно репресивними методами не можна забезпечити легальний розвиток економіки. Потрібна стимулююча податкова і регуляторна політика, для того щоб вести чесний бізнес і легалізувати зарплати було вигідно», - наголосив депутат.

Однак, на переконання В.МАТЧУКА, «як показали податкова та пенсійна реформи, такий підхід не входить у плани цього антинародного режиму, для якого економічна політика – це лише інструмент перерозподілу суспільного багатства в інтересах влади та наближених до неї олігархів».

Саме тому, наголосив він, замість ефективної боротьби з тіньовими конвертаційними центрами та безпрецедентною корупцією у сфері держзакупівель, землевідведення та ліцензування влада встановлює сьогодні тотальний контроль за обігом копійчаних коштів більшості українців.