Уряд створив на базі проблемного «Родовід Банку» санаційний банк

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням від 14 вересня 2011 року на базі проблемного «Родовід Банку» створив санаційний банк.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національного банку України.

«Головними завданнями «Родовід Банку» як санаційного банку будуть: продовження роботи щодо повернення власних активів; робота з проблемними активами державних банків і банків, капіталізованих за участю держави», - говориться в повідомленні.

Правління Нацбанку України 15 вересня 2011 року прийняло постанову щодо припинення тимчасової адміністрації в «Родовід Банку» (працювала з 16 березня 2009 року) і організації роботи для забезпечення виконання ним функцій санаційного банку.

Довідка УНІАН. «Родовід Банк» зареєстрований в 1990 році, на сьогодні входить до групи великих банків України.

У 2009 році «Родовід Банк» було докапіталізовано за участю держави, внаслідок чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.

30 березня 2011 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про докапіталізацію «Родовід Банку» на 3,95 млрд. грн. і «Ощадбанку» на 604 млн. грн. Кошти було використано для проведення виплат вкладникам – фізичним особам «Родовід Банку» шляхом їх переведення до «Ощадбанку».