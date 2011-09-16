Україна планує в 2012 р. збільшити обсяг держзапозичень на 4,3% - до 91,9 млрд.грн.

Україна планує в 2012 році, порівняно з планом на 2011 рік, збільшити обсяг державних запозичень майже на 4,3%, або на 3,775 млрд. грн., - до 91,871 млрд. грн.

Це передбачено в проекті держбюджету на 2012 рік, який оприлюднено на сайті Верховної Ради.

Зокрема, планується скоротити зовнішні державні запозичення на 12,7%, або на 5,477 млрд. грн., – до 37,532 млрд. грн., внутрішні - збільшити на 20,5%, або на 9,252 млрд. грн., – до 54,339 млрд. грн.

Як йдеться в пояснювальній записці до проекту, загальні виплати за держборгом, які повинні бути здійснені в 2012 році за рахунок коштів державного бюджету, оцінюються на рівні 89,290 млрд. грн., з яких 70,4%, або 62,855 млрд. грн., - виплати за внутрішнім боргом, і 29,6%, або 26,436 млн. грн., - виплати за зовнішнім боргом.

Обсяг платежів із обслуговування державного боргу на 2012 рік прогнозується обсягом 30,004 млрд. грн., що на 7,003 млрд. грн. більше плану на 2011 рік. У т.ч. обслуговування внутрішнього держборгу становитиме 18,617 млрд. грн., зовнішнього – 11,387 млрд. грн.

Збільшення витрат пов`язане з підвищенням обсягу запозичень. Зокрема, планується випуск облігацій внутрішньої державної позики для обміну на акції додаткової емісії Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" на 12 млрд. грн., ДП НЕК "Укренерго" і ПАТ "Укргідроенерго" на загальну суму 1 млрд. грн.

Передбачається також здійснення випуску урядових облігацій на 5 млрд. грн. із наступною передачею коштів Аграрному фонду на умовах кредитування.