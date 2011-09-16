Проект держбюджету-2012 розрахований, виходячи з курсу 8,1 грн. за 1 долар

Під час підготовки проекту державного бюджету України на 2012 рік використовувався розрахунковий курс на рівні 8,1 грн. за 1 долар.

Про це йдеться у пояснювальній записці до проекту держбюджету-2012, текст якої розміщений на веб-сайті парламенту.

«Під час здійснення розрахунків використовувався прогнозний розрахунковий курс на 2012 рік 8,1 грн./дол. США», - зазначається у документі.

Як повідомлялося, раніше представники уряду заявляли про те, що проект держбюджету-2012 розрахований з урахуванням курсу на рівні близько 8 грн. за 1 долар США.

Нагадаємо, під час розрахунку держбюджету на 2011 рік використовувався показник середньорічного курсу гривні на рівні 7,95 грн. за 1 долар США.

Держбюджет-2012 розрахований, виходячи з таких макропоказників: зростання ВВП – 5%, номінальний ВВП –1,505 трлн. грн., інфляція – 7,9%, індекс цін виробників – 9,4%.