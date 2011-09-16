НБУ покращив прогноз інфляції до рівня нижче 10% і зберіг прогноз зростання ВВП

Національний банк України (НБУ), в своєму Макроекономічному огляді (серпень 2011 року), покращив прогноз показника інфляції в 2011 і 2012 рр.

«За оцінками Департаменту економічного аналізу та прогнозування, в 2011 році споживча інфляція може зменшитися до рівня нижче, ніж 10% (інтервал - 9±1%). У 2012 році інфляція знизиться до 7±1%..., з урахуванням нижчого рівня вторинних ефектів від подорожчання сировинних товарів», - йдеться в документі, оприлюдненому на сайті Нацбанку.

Попередній прогноз інфляції НБУ оприлюднив у Макроекономічному огляді (травень 2011 року). Тоді регулятор прогнозував інфляцію за підсумками 2011 року на рівні 10±1%, у 2012 році - 8±1%.

У Департаменті вважають, що подорожчання пального і сировинних продовольчих товарів буде основним чинником зростання споживчих цін.

Так, зростання ціни імпортованого природного газу в 2012 році зумовить підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, електроенергію та газ.

Імпортована інфляція залишатиметься низькою, враховуючи помірну інфляцію в країнах-партнерах і невисокий рівень волатильності обмінного курсу гривні до долара США і, згідно з припущеннями департаменту, його стабільні позиції щодо інших світових валют, зокрема євро, в середньостроковій перспективі.

У НБУ зростання ВВП у 2011 і 2012 роках очікують на рівні попереднього прогнозу - 5±0,5% і 4±0,5% відповідно.

Державний бюджет України на 2011 рік був розрахований, виходячи зі зростання ВВП на рівні 4,5%, інфляція – 8,9% (грудень до грудня попереднього року).

Уряд України подав до парламенту проект держбюджету на 2012 рік, який розраховано, виходячи зі зростання ВВП на рівні 5%, інфляція – 7,9%.