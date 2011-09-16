Наступного тижня до ВР надійде законопроект про декриміналізацію економічних злочинів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наступного тижня внесе до Верховної Ради законопроект про декриміналізацію економічних злочинів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник глави Адміністрації Президента Андрій ПОРТНОВ сьогодні на брифінгу у Києві.

"На наступному тижні цей законопроект буде спрямований до Верховної Ради України, і у зв`язку з його великою актуальністю вважаємо, що він має бути прийнятий у найстислишій термін, тому що він дуже назрілий і актуальний для українського суспільства", - сказав А.ПОРТНОВ.

Заступник глави Адміністрації Президента уточнив, що йдеться про внесення змін до Кримінального кодексу України, до Кримінально-процесуального кодексу України, а також до Кодексу про адміністративні правопорушення. "Найбільш головне - це те, що по всіх економічних злочинах, абсолютно всіх, позбавлення волі буде неможливим. Усі покарання замінюються виключно на фінансові санкції", - повідомив він.

Проте А.ПОРТНОВ уточнив, що йдеться про економічні злочини, пов`язані з господарською діяльністю, а також про низку службових злочинів, що стосуються підприємців та бізнесу.

За його словами, пропонується скасувати кримінальну відповідальність по 18 статтях Кримінального кодексу. Зокрема, йдеться про ст. 202 (порушення порядку господарської діяльності та діяльності з надання фінансових послуг), ст. 203 (заборонені види господарської діяльності), ст. 207 (ухилення від повернення виручки в іноземній валюті), ст. 208 (незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків, порушення здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, підроблення знаків поштової оплати, незаконне виготовлення або використання державного клейма).

А.ПОРТНОВ також повідомив, що В.ЯНУКОВИЧ ініціює скасування кримінальної відповідальності за ст. 218 (фіктивне банкрутство), ст. 220 (приховування стійкої фінансової незпроможності), ст. 221 (незаконні дії у разі банкрутства), ст. 223 (розміщення цінних паперів без реєстрації їхнього випуску), ст. 225 (обман покупців і замовників), ст. 226 (фальсифікація засобів вимірювання), ст. 228 (примушування до антиконкурентних узгоджених дій), ст. 234 (незаконні дії щодо приватизаційних цінних паперів), ст. 235 (дії з державним майном).

"Найбільш важливою декриміналізаційною статтею є повне скасування кримінальної відповідальності за контрабанду товарів. Кримінальний кодекс буде передбачати відповідальність лише за контрабанду радіоактивних та бойових припасів, наркотичних, психотропних речовин", - заявив А.ПОРТНОВ.

За його словами, відповідальність за вищезгадані злочини буде встановлюватися Кодексом про адміністративні правопорушення.