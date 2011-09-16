Обсяг товарообігу між Україною і США зріс на 54% - до 2,4 млрд. дол.

Обсяг товарообігу між Україною і США у січні-серпні зріс на 54% - до 2,4 млрд. дол.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної митної служби.

«Зовнішня торгівля між Україною і США впродовж 2011 року має тенденцію до зростання. У січні-серпні 2011 року відбулося збільшення обсягів товарообороту на 54%, до 2,4 млрд. доларів. Обсяг товарообороту зі США займає 8 місце», - зазначається у повідомленні.

Повідомляється, що сьогодні відбулася робоча зустріч голови Державної митної служби Ігоря КАЛЄТНІКА з Надзвичайним і Повноважним Послом Сполучених Штатів Америки в Україні Джоном ТЕФФТОМ. Сторони обговорили питання, які виникають під час імпорту товарів зі США, і дійшли згоди щодо необхідності взаємного інформування з метою їх оперативного вирішення.

Крім того, Держмитслужба повідомила про домовленість з Міноборони провести у жовтні-листопаді 2011 року міжвідомчий семінар для обговорення конкретних заходів, які необхідно здійснити міністерствам і відомствам, задіяним у проведенні міжнародних військових навчань, для створення системи чітких і узгоджених дій між усіма сторонами (українськими і зарубіжними), з тим, щоб такі заходи проводилися на найвищому рівні.