Зона вільної торгівлі з Євросоюзом почне діяти з 2013 року - прогноз уряду

Уряд України очікує, що зона вільної торгівлі з Європейським Союзом почне діяти з 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, такі плани містяться в програмі соціального і економічного розвитку України на 2012 рік і основних напрямах розвитку на 2013 і 2014 роки.

Зокрема, на 2013 р. в документі намічено «юридичне оформлення розділів і укладення Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, зокрема, в частині економічної та секторальної співпраці; початок реалізації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС у частині поглибленої й всеосяжної зони вільної торгівлі; оновлення структури двосторонніх органів Україна – ЄС»

Як повідомляв УНІАН, підписання Угоди про асоціацію, що включає створення зони вільної торгівлі, між Україною і ЄС очікується в 2011 році. Потім документ має пройти ратифікацію в парламентах країн - членів ЄС.