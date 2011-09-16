ВР 22 вересня розгляне проект програми соціально-економічного розвитку на 2012 рік

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що парламент у четвер, 22 вересня, розгляне проект закону «Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки».

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер повідомив сьогодні журналістам у Києві.

Голова ВР нагадав, що парламент вже отримав проект програми соціально-економічного розвитку України на 2012 рік, що має бути обов’язковим при поданні проекту бюджету, а також отримав пропозиції Кабінету міністрів щодо внесення змін до Бюджетного кодексу.

За словами В.ЛИТВИНА, у четвер народні депутати заслухають інформацію про виконання держбюджету за минулий рік, про хід виконання бюджету у цьому році та розглянуть програму соціально-економічного розвитку на 2012 рік.

Після цього, за словами голови ВР, відбудеться представлення проекту держбюджету, й відповідні парламентські комітети будуть здійснювати його підготовку до розгляду в режимі першого читання.

При цьому В.ЛИТВИН висловив сподівання, що проект держбюджету на наступний рік буде розглянуто з дотриманням строків, визначених Бюджетним кодексом та Регламентом Верховної Ради, щоб «1 грудня вийти на остаточне прийняття документу».

Також, на думку В.ЛИТВИНА, цьогорічний «бюджет непоганий, передбачено збільшення видатків практично на всі чутливі сфери, хоча грошей ніколи багато не буває».