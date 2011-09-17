Україна повинна розпочати переговори із СОТ для змін на користь своєї економіки – Азаров

Україні необхідно розпочати переговори з Світовою організацією торгівлі для вироблення змін на користь своєї економіки, вважає прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Лівадії (Ялта, Крим) на 8-му форумі «Ялтинської європейської стратегії» (YES).

«Зараз настав момент, коли ми можемо розпочати переговори із СОТ і якісь позиції змінити на користь нашої економіки. Ми будемо цим займатися», - наголосив голова Кабінету міністрів.

М.АЗАРОВ нагадав, що Україна стала членом СОТ більш як три рок тому (5 лютого 2008 року - УНІАН), і рішення вступити до цієї організації було неоднозначним.