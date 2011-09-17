Азаров: Податковий кодекс стимулював розвиток роздрібної торгівлі

Реалізація положень Податкового кодексу стимулювала розвиток малого бізнесу, заявив прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ під час виступу на 8-й Ялтинській щорічній зустрічі «Східна Європа та роль України».

Як повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, голова уряду підкреслив, що, зокрема, з моменту ухвалення Податкового кодексу рівень роздрібної торгівлі на внутрішньому ринку зріс на 26%.

«Деякі малі підприємці кажуть, що нібито Податковий кодекс погіршив умови їхньої роботи, а чому тоді роздрібний товарообіг виріс на 26%? Хіба це не малі підприємці працюють?», - запитав він.

М.АЗАРОВ наголосив, що уряд готовий до конструктивного діалогу з опозицією, коли вона пропонує реальні рішення, а не робить безвідповідальні заяви та пропонує популістські рішення.

«Добре вести дискусії з опозицією тоді, коли вона оперує реальними, а не придуманими фактами, пропонує реальні концепції, а не популістські рішення», - сказав він.