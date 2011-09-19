Міжбанк: відкриття торгів - 8,0040/8,0085 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,0040/8,0085 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтінг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2591/0,2595, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,9540/10,9620. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,3694/1,3696 (п`ятниця – 1,3785/87).

У п`ятницю, 16 вересня, Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари USD/UAH – 7,9710/7,9910.