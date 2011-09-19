ВР 22 вересня першим питанням розгляне проект закону про держбюджет-2012

Верховна Рада у четвер, 22 вересня, першим питанням розглядатиме проект закону «Про державний бюджет України на 2012 рік».

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів парламентських комітетів.

Він зазначив, що 22 вересня парламент також розгляне проект закону «Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки».

За словами спікера, також у четвер народні депутати мають розглянути питання про звільнення судді Конституційного Суду України, який обирався за квотою Верховної Ради України і досяг граничного віку роботи на цій посаді.

Крім того, В.ЛИТВИН закликав парламентські комітети прискорити розгляд дев’яти законів, що були заветовані Президентом України.

Також В.ЛИТВИН повідомив, що у вівторок, 20 вересня, передбачається розгляд у другому читанні проекту закону «Про протидію торгівлі людьми».

За його словами, також на завтра запланований розгляд президентського законопроекту «Про чисельність Збройних сил України на 2012 рік».