ПР вимагає пояснень: чому видатки бюджету-2012 менші, ніж видатки по соціальним статтям

Фракція Партії регіонів просить уряд дещо роз’яснити ситуацію з видатками, які заплановані в проекту державного бюджету на 2012 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради парламенту заявив лідер фракції Олександр ЄФРЕМОВ.

За його словами, депутати від фракції встигли попередньо ознайомитися з проектом держбюджету.

«Як нам здалося, в документі закладається інструмент, коли видатки, які плануються в цілому у державному бюджеті, менші, ніж видатки, які йдуть за основними соціально захищеними статтями», - сказав він.

О.ЄФРЕМОВ наголосив, що за розрахунками спеціалістів, розрив становить 4,5 млрд. грн.

Він зауважив, що якщо не змінити цього, то органам місцевого самоврядування доведеться перекривати нестачу коштів за рахунок інших статей.

«Цього допустити не можна, ми маємо виходити на нормальну формулу ухвалення бюджету», - додав він.