Литвин спростовує інформацію про збільшення у держбюджеті-2012 видатків на утримання ВР

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН спростовує інформацію про збільшення у держбюджеті на 2012 рік видатків на утримання парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

«Ця інформація не дійсна, оскільки приблизно мінус 100 млн. грн. зменшено в проекті держбюджету на фінансування Верховної Ради України», - сказав він.

В.ЛИТВИН зауважив, що проектом держбюджету-2012 передбачено фінансування парламенту на рівні 750 млн. грн., в той час як цього року – близько 850.

«Тому висновки є очевидні», - сказав він.

*** За даними видання «Дзеркало тижня», у держбюджеті-2012 на 59380000 грн. будуть скорочені витрати на утримання народних депутатів: на апарат Верховної Ради передбачено виділити 865 071 000 грн. - на 6,4% менше, ніж у 2011 році (924 451 000 грн.).