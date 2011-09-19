У Білорусі з 1 жовтня валюта продаватиметься лише за паспортом

Мінськ. У Білорусі з 1 жовтня буде запроваджено купівлю валюти населенням за паспортом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомила голова правління Національного банку Надія ЄРМАКОВА.

"Купівля валюти за паспортом буде введена з 1 жовтня. Програмне забезпечення практично готове, але ми його ще тестуватимемо", - цитує голову Нацбанку інформагентство БЕЛТА.

При цьому вона зазначила, що єдина система обліку буде впроваджена в усіх банках. Введення будь-яких обмежень за кількістю придбання валюти не планується.

Довідка УНІАН. На нараді 30 серпня Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО доручив Нацбанку не пізніше жовтня ввести електронну систему обліку купівлі валюти за паспортом, по кожному покупцю персонально, як це діє в багатьох країнах, зокрема в Росії.