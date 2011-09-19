Долар на міжбанку дорожчає

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0040/8,0085, на 12:00 ціни піднялися до 8,0075/8,0110. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,0075/8,0120 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2591/0,2595, на 12:00 ціни знизилися до 0,2590/0,2594. До закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2590/0,2593. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,9105 (+0,3506).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3694/1,3696, а на 15:00 знизилися до 1,3652/1,3654.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,9540/10,9620, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,9360/10,9470. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH підвищилися - 10,9415/10,9540.