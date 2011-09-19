ПФУ розробив закони для покращення платіжної дисципліни

Пенсійний фонд України (ПФУ) пропонує позбавляти «спрощенців» права платити єдиний або фіксований податок у разі невчасної сплати єдиного соціального внеску.

Текст даного законопроекту розміщений на офіційному сайті фонду.

Цим документом пропонується ввести відповідні зміни до Податкового кодексу з метою своєчасної сплати єдиного внеску.

Згідно із законопроектом, позбавлення права платити єдиний або фіксований податок настає з дня, наступного за податковим (звітним) періодом.

У ПФУ зазначають, що прийняття акту дасть змогу поліпшити платіжну дисципліну платників, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування.

Також Пенсійний фонд пропонує реструктуризувати заборгованість зі сплати єдиного внеску і списати пеню з боргів підприємств.

Відповідний законопроект розміщений на офіційному сайті фонду.

Згідно з документом, платники податків, які впродовж 6 місяців з дня набуття чинності законопроекту “Про заходи зі стимулювання сплати поточних платежів з єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування й погашення заборгованості до Пенсійного фонду України” не мають заборгованості зі сплати єдиного внеску, мають право на розстрочку сум заборгованості за період до 31 грудня 2010 року.

Реструктуризація боргу передбачає його сплату рівними частинами терміном на 24 календарних місяці, починаючи з місяця подання заяви платником.

Заяви, подані платниками податків пізніше за шестимісячний термін з дня набуття чинності даного законопроекту, не будуть розглянуті.

Договір про розстрочку підлягає достроковому розірванню, якщо страхувальник не платить в повному обсягу розстрочені платежі й поточні платежі з єдиного внеску впродовж трьох базових звітних періодів.

Страхувальникові, який відповідно до договору про розстрочку в повному обсягу сплатить заборгованість і не допустить виникнення нової заборгованості зі сплати єдиного внеску за період дії договору, штрафи й пеня, пов`язані з цією заборгованістю, підлягають списанню.