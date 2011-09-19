«МММ-2011» не є фінансовою установою - Держфінпослуг

Юридична особа «МММ-2011» статус фінансової установи не отримувала.

Про це повідомляється на сайті Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг.

Держфінпослуг зазначає, що згідно із Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», фінансові послуги надаються фінансовими установами.

«Фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до закону надає одну або декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов`язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, і внесена до відповідного реєстру у встановленому законом порядку» - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що діяльність із надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб, а також страхова діяльність може здійснюватися лише після отримання ліцензії.

«Інформація про юридичну особу, назва якої «МММ-2011», до Державного реєстру фінансових установ, який ведеться Держфінпослуг, не вносилася, статусу фінансової установи така особа не набувала, відповідних ліцензій не одержувала» - підкреслюють у Комісії.

Нагадаємо, з початку осені в Києві та регіонах України почали з`являтися яскраво-оранжеві біл-борди, на огорожах і тротуарах – написи фарбою, що рекламують фінансову піраміду «МММ-2011».

Організатором піраміди виступає Сергій МАВРОДІ, засновник подібного товариства в Росії в 1990-х роках. Тоді «МММ» збирала вклади населення, обіцяючи їм високі відсотки прибутку. Виплати здійснювалися виключно за рахунок коштів, що вносяться новими учасниками піраміди. Але незабаром організація припинила свою діяльність, не повернувши вклади понад 10 млн. людей.

Учасники «МММ-2011» в Україні стверджують, що основні принципи роботи піраміди залишилися тими ж, що й 17 років тому. Проте, українці, за їхніми словами, активно вкладають у піраміду.