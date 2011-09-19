Українські банки скоротили сальдований збиток майже вдвічі

Українська банківська система в січні-серпні 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, скоротила сальдований збиток майже вдвічі – до 4,553 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

«Доходи банків України за вісім місяців 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, збільшилися на 2,9% і становили 91,842 млрд. грн. Витрати банків скоротилися на 1,8% і становили 96,395 млрд. грн.», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Українська банківська система в 2010 році скоротила збиток майже втричі – до 13,027 млрд. грн.