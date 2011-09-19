Кабмін очікує збільшення кількості малих підприємств

Кабінет Міністрів України очікує збільшення кількості малих підприємств за підсумками 2011 року на 6,6 тис. – до 348,3 тис. одиниць, в 2012 році – до 355,9 тис. підприємств.

Відповідний прогноз закладено в проекті закону про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2012 рік й основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки, розміщеному на офіційному парламентському порталі.

Згідно з документом, уряд прогнозує цього року збільшення кількості фізосіб-суб`єктів підприємницької діяльності до 2,57 млн., а наступного – до 2,7 млн.

Також наголошується, що уряд має намір активізувати фінансово-кредитну політику суб`єктів малого підприємництва. Передбачається, що держпідтримка реалізації бюджетної програми мікрокредитування підприємців і Національної програми сприяння розвиткові малого підприємництва в Україні становитиме близько 19,3 млн. грн.