Суди в 2011 році винесли 94,6% рішень на користь ДПСУ

За підсумками судових справ, розглянутих у 2011 році, в інтересах органів податкової служби прийнято 56 тис. рішень - 94,6% від загальної кількості позовів, пов`язаних із податковою сферою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), про це поінформував заступник голови відомства Олександр КЛИМЕНКО.

За його словами, в поточному році суди постановили стягнути з порушників податкового законодавства в інтересах держави 26,8 млрд. грн.

Разом з тим, зазначив О.КЛИМЕНКО, загальна чисельність судових справ за участю ДПСУ зменшилася на 19,2 тис. позовів (на 12%).

«... Досудовому вирішенню ситуацій, які виникають у відносинах між платниками та податковими органами, зараз приділяється набагато більше уваги, ніж раніше», - пояснює О.КЛИМЕНКО.

Він зазначає, що податківці найчастіше звертаються до суду з позовами про припинення діяльності підприємця або юридичної особи. Великий відсоток складають також справи про стягнення податкової заборгованості. Платники податків, у свою чергу, використовують законодавчу можливість оскаржувати донарахування та штрафні санкції з ПДВ та податку на прибуток.