Міжбанк: відкриття торгів - 8,0060/8,0095 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 8,0060/8,0095 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», ціни на російську валюту впали – 0,2544/48, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,9265/10,9330. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують знижуватися – 1,3655/57 (понеділок — 1,3694/96).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.