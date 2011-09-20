"Ніяких дірок" у проекті держбюджету на 2012 рік немає - Азаров

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ підкреслює, що проект Державного бюджету на 2012 рік збалансований.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу у відповідь на критику з боку депутатів стосовно проекту держбюджету.

«Якщо уряд прийняв бюджет на своєму засіданні і відправив його в парламент, погодивши з МВФ основні параметри дохідної і витратної частини, зокрема й джерела погашення дефіциту, отож, самі можете зробити висновок про те, що бюджет збалансований стосовно доходів і витратах, за винятком дефіциту. І ніяких там дірок, звісно, немає», - сказав М.АЗАРОВ.

Нагадаємо, за словами голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА, Верховна Рада в четвер, 22 вересня, першим питанням розглядатиме проект закону «Про Державний бюджет України на 2012 рік».

Довідка УНІАН. У проекті держбюджету на 2012 рік, який Кабінет міністрів України подав у Верховну Раду, дефіцит бюджету, порівняно з плановим показником на 2011 рік, скорочується на 32% - до 24,129 млрд. грн.

Документ обнародуваний на сайті парламенту.

Прогнозний показник дефіциту державного бюджету на 2012 рік планується встановити на рівні 1,7% ВВП, при цьому прогнозний номінальний ВВП становить 1,505 трлн. грн.

У 2012 році уряд має намір профінансувати з держбюджету дефіцит НАК «Нафтогаз України» на рівні 12 млрд. грн. і дефіцит Пенсійного фонду – на 2,2 млрд. грн.

З урахуванням вказаного, дефіцит державних фінансів України в 2012 році планується на рівні 2,5% ВВП, що відповідає умовам Міжнародного валютного фонду для продовження програми співпраці за програмою stand-by.

Доходи держбюджету в 2012 році, порівняно з 2011 роком, планується збільшити 12,8% - до 337,557 млрд. грн., зокрема доходів загального фонду – на 15,1%, до 291,444 млрд. грн.

Уряд має намір витрати держбюджету збільшити на 7% - до 337,557 млрд. грн., зокрема витрати загального фонду – на 8%, до 314,881 млрд. грн.

Наступного року планується повернути видані з держбюджету кредити на 12,336 млрд. грн., надати – на 12,437 млрд. грн.

Держбюджет-2012 розрахований, виходячи з таких макропоказників: зростання ВВП – 5%, номінальний ВВП – 1,505 трлн. грн., інфляція – 7,9%, індекс цін виробників – 9,4%.