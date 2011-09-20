Понад 80% українців вважають, що рівень корупції зріс – опитування

80,7% громадян вважають, що рівень корупції в Україні в 2011 році зріс або не змінився, порівняно з 2009 роком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомила керівник експертної ради Європейської дослідницької асоціації Світлана ГОРНА, коментуючи підсумки дослідження «Стан корупції в Україні. Порівняльний аналіз загальнонаціональних досліджень 2007-2009, 2011 рр.»

При цьому більше третини сфер й інститутів розглядаються респондентами як корумповані, зазначає заступник директора Київського міжнародного інституту соціології Вікторія ЗАХОЖА. Серед найбільш корумпованих органів 64,4% громадян назвали Державтоінспекцію (2009 рік – 63,3%), 60,3% - судову систему (2009 рік – 59,3%), 60,3% - отримання медичних послуг (2009 рік – 54,2%) і 59,1% - міліцію (2009 рік – 58,4%), говорить вона.

За словами С.ГОРНОЇ, рівень довіри до всіх органів влади в 2011 році дещо збільшився. Так, найбільший рівень довіри населення зафіксовано по відношенню до місцевої влади, в 2011 році їй довіряють 20,1% опитаних громадян (у 2009 році – 19,4%). «Довіра до влади в центральній Україні з кожним роком показує зниження… Місцевій владі центральної України необхідно над цим задуматися», - коментує С.ГОРНА.

Президенту і Адміністрації Президента довіряють 14% населення (2009 рік – 4,7%), обласним органам влади – 10% (2009 рік – 9,3%), Кабінету міністрів – 9,2% (2009 рік – 6,7%), парламенту – 7,7% (2009 рік – 4,2%).

Більшість опитаних у ц.р. (77,6%) вважають боротьбу з корупцією зобов`язанням Президента України (2009 рік – 68,8%).

Також С.ГОРНА відзначає скорочення кількості людей, втягнутих у корупційні дії з 67% у 2007 році, до 62,5% у 2009 році й до 60,1% цього року.

Загалом в Україні не більш 17,6% громадян вважають будь-які антикорупційні заходи ефективними, і це лише серед поінформованих громадян щодо заходів, які вживаються, кількість яких коливається від 10% до 30%, залежно від того, про які саме заходи йдеться мова (ініціативи Президента, Кабміну, парламенту, бізнесу і т.д.).

Загальнонаціональне дослідження щодо корупції проводилося на території всіх областей України, а також в АР Крим, Києві. В ході кожного дослідження (у 2007, 2009 і 2011 рр.) було опитано понад 10 тис. респондентів старших 18 років, метод опитування – особисте інтерв`ю, формування вибірки – випадкова багатоступінчата з квотним вибором на останньому етапі. Завданням дослідження було провести моніторинг змін у сприйнятті та досвіді корупції населення України, порівняно з результатами досліджень 2007-2009 рр.