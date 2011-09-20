Залишок коштів на коррахунках банків 19 вересня скоротився на 4,4%

Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків у Національному банку України 19 вересня скоротився на 4,4% і на початок дня 20 вересня склав 15,372 млрд. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.

Згідно з наданою інформацією, порівняно з початком місяця обсяг коштів на коррахунках скоротився на 4,6%, або на 743,4 млн. грн.