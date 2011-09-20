Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 8,0065-8,0110 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0060/8,0095, до 12:00 звузився спркд - 8,0070/8,0090. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,0065/8,0110 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2544/0,2548, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2544/0,2547. На час закриття торгів ціни зросли до 0,2554/0,2557.

У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,3650 (+0,4545).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3655/1,3657, а до 15:00 піднялися до 1,3702/1,3704.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,9265/10,9330, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,9315/10,9400. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,9570/10,9695.