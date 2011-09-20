Україна не займатиметься протекціонізмом при перегляді умов членства в СОТ - Азаров

Україна не займатиметься протекціонізмом у процесі перегляду умов членства в СОТ, зокрема щодо зміни розміру митних зборів, а намагатиметься знайти баланс інтересів виробників України і торгових партнерів – членів організації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з представниками Спілки роботодавців України.

«Звичайно, ми чудово розуміємо, що нам дуже важливо дотримати баланс між нашими інтересами та інтересами тих країн, з якими ми свого часу уклали угоди. Тому ми не збираємося займатися відвертим протекціонізмом, але там, де потрібна корекція, там ця корекція буде зроблена», - сказав він.

При цьому прем`єр звернувся до представників Спілки роботодавців з проханням внести свої пропозиції з тих позицій, умови торгівлі за якими необхідно переглянути. Він зазначив, що за три роки членства у СОТ Україна набула досвіду з використання інструментів митного захисту, а також інших заходів захисту ринку і вітчизняного виробника. "Перш за все, це антидемпінгові заходи, надання дозволених субсидій, обмеження імпорту у разі погіршення платіжного балансу, компенсаційні заходи тощо", - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що в період 2009-2011 рр. 36 країн – членів СОТ зарезервували своє право щодо перегляду рівня ставок мит. «Серед цих країн - Бразилія, Туреччина, Швейцарія, Японія, Індія і Європейський Союз в цілому», - повідомив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня на 8-му форумі «Ялтинської європейської стратегії» (YES) М.АЗАРОВ заявив, що Україні необхідно почати переговори зі Світовою організацією торгівлі для вироблення змін на користь своєї економіки. «Зараз настав момент, коли ми можемо почати переговори із СОТ і якісь позиції змінити на користь нашої економіки», - сказав він.

Довідка УНІАН. Україна стала повноправним 152-м членом СОТ 16 травня 2008 року.