Зміни умов членства у СОТ не призведуть до перегляду домовленостей про ЗВТ - Азаров

Можливі зміни умов членства України в Світовій організації торгівлі не призведуть до необхідності перегляду домовленостей, які вже досягнуто в переговорах щодо підготовки угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з представниками Союзу роботодавців України.

Він відзначив, що у представників Євросоюзу виникають питання, чи не призведуть зміни умов торгівлі України у СОТ до зміни досягнутих домовленостей щодо торгівлі з Європейським Союзом.

«Нам довелося їх запевнити, що все, про що ми домовилися з Європейським Союзом, природно, не підлягатиме перегляду», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня на 8-му форумі «Ялтинської європейської стратегії» (YES) М.АЗАРОВ заявив, що Україні необхідно почати переговори із СОТ для вироблення змін на користь своєї економіки. «Зараз настав момент, коли ми можемо почати переговори із СОТ і якісь позиції змінити на користь нашої економіки», - сказав він.

Довідка УНІАН. Влада України і керівництво Єврокомісії розраховують підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом, яка включає створення ЗВТ, у грудні 2011 року на саміті «Україна-ЄС» у Києві.