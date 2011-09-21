Парламент Словенії висловив недовір'я уряду і президенту. Причина - боргова криза

Парламент Словенії висловив недовір`я уряду на чолі з Президентом Борутом ПАХОРОМ, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Коаліційний лівоцентристський уряд звинувачують у корупції і нездатності справлятися з економічними проблемами.

З 90 депутатів парламенту 51 проголосували проти Президента Б.ПАХОРА і його Кабінету міністрів, 36 підтримали діючий уряд.

Політичний колапс може прискорити необхідність звернення Словенії по допомогу до страхового фонду Європи, створеного для боротьби з борговою кризою.