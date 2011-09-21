ВР відмовилася зобов'язувати політичні партії оприлюднювати фінансові звіти в ЗМІ

Верховна Рада України відмовилася встановити норму про обов`язкову публікацію в ЗМІ фінансового та майнового звіту політичних партій.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту проголосували лише 8 народних депутатів з 373 зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачалося врегулювати питання щодо опублікування політичною партією свого фінансового та майнового звіту у загальнодержавному засобі масової інформації, а також покладення обов’язку контролювати цей процес на Міністерство юстиції України.

Законопроектом пропонувалося внести зміни до статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні», встановивши, що політична партія щорічно, не пізніше 1 квітня опубліковує в загальнодержавному засобі масової інформації «Голос України» чи «Урядовий кур’єр» свій фінансовий звіт та звіт про майно політичної партії, контроль за опублікуванням здійснює Міністерство юстиції України.

Крім того, законопроектом пропонувалося доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 212-12, яка передбачає встановлення адміністративної відповідальності за неопублікування, несвоєчасне опублікування, опублікування не в повному обсязі та/або опублікування недостовірного щорічного фінансового звіту про доходи і видатки, звіту про майно політичної партії.

Також законопроектом передбачалося доповнити Кримінальний Кодекс України статтею 170-1, яка передбачає встановлення кримінальної відповідальності за порушення порядку фінансування статутної діяльності політичної партії.