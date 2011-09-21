Опозиція ініціюватиме громадське обговорення проекту бюджету на 2012 рік - Томенко

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО повідомив, що опозиція ініціюватиме громадське обговорення проекту бюджету на 2012 рік за участю експертів, фахівців з питання місцевого самоврядування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ТОМЕНКО сказав на брифінгу.

За його словами, такого ще не було, щоб при розробці проекту бюджету не збирали голів обласних рад.

Також він зазначив, що в проекті бюджету, який поданий до парламенту, можна побачити «антикризові» заходи, зокрема, збільшення на 576 млн. видатків Міністерства внутрішніх справ, 235 млн. грн. для СБУ, 207 млн. грн. для Генпрокуратури, на 50 млн. грн. для Державного управління справами при Президентові України, а на утримання резиденції Президента збільшено коштів на 4 млн. грн., на оздоровлення чиновників – майже на 100 млн. грн..

М.ТОМЕНКО вважає, що «концептуально бюджет є хибним».

Він наголошує на необхідності «видаткову частину на утримання державної влади радикально переглянути, в тому числі і Верховної Ради України».

За його словами, доречно було б заслухати в парламенті інформацію про те, «що таке Державне управління справами, на яке ми витрачаємо 1 млрд. 388 млн., при цьому розшифрування таких видатків немає».

М.ТОМЕНКО підкреслив, що опозиція вимагатиме радикального перегляду видатків на гуманітарну сферу, оскільки значна частина показників є нижчою, ніж в минулому році, а збільшується фінансування лише на ті проекти, «які лобіюються конкретними чиновниками».

М.ТОМЕНКО повідомив, що у випадку, коли нічого не буде змінено, то проект бюджету на 2012 рік буде таким, в якому найбільше буде продано військового майна.

За його словами, якщо кожного року ліквідовується і приватизується 20-26 військових містечок, то в 2012 році пропонується ліквідувати і приватизувати 126 військових містечок.

«Уявіть собі, скільки землі і нерухомості буде приватизовано», - додав він.