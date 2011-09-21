Обсяг приватних грошових переказів до України у першому півріччі зріс на 22,6%

Обсяг приватних грошових переказів до України в січні-червні 2011 року зріс проти показника аналогічного періоду 2010 року на 22,6% - до 2 млрд. 845 млн. дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, серед країн, які забезпечили основний обсяг надходжень, Росія — 873,7 млн. дол. (30,7% загального обсягу надходжень), США — 300,9 млн. дол. (10,6%), Німеччина — 201,4 млн. дол. (7,1%), Кіпр — 165,2 млн. дол. (5,8%), Греція — 164,9 млн. дол. (5,8%), Італія — 164 млн. дол. (5,8%), Велика Британія — 125,3 млн. дол. (4,4%), Іспанія — 70,4 млн. дол. (2,5%), Швейцарія — 62,5 млн. дол. (2,2%).

Як повідомили в Нацбанку, ці дані розраховані на підставі банківської звітності про фінансові операції з нерезидентами України і про перекази, які здійснюються з використанням міжнародних систем грошових переказів, і не враховують обсяг коштів, що надійшли до України нелегальним шляхом і з використанням систем грошових переказів, створених резидентами України.