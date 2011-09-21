Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 7,9975-8,0020 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0045/8,0065, на 12:00 ціни впали 8,0005/8,0025. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9975/8,0020 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2545/49, на 12:00 ціни знизилися до 0,2541/44. На час закриття торгів ціни досягли рівня 0,2541/44. У Росії курс долар-рубль продовжує збільшуватися, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,5025 (+0,1375).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3640/1,3720. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,9430/10,9490, на 12:00 ціни пішли вниз 10,9200/10,9290. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли мінімуму 10,9080/10,9200.