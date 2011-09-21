Ухвалення Податкового кодексу не вплинуло на кількість підприємців – ДПСУ

Ухвалення Податкового кодексу не вплинуло на кількість фізичних осіб-підприємців в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), про це заявив заступник голови відомства Олександр КЛИМЕНКО.

За його словами, чисельність представників малого бізнесу залишається відносно стабільною протягом двох років. На початок 2010 року в країні бути зареєстровано 2,42 млн. приватних підприємців. За оперативними даними, сьогодні кількість ФОП становить 2,43 млн. осіб.

«Єдине, що сталося після зміни законодавства, – підприємцям довелося робити вибір між різними системами оподаткування. Ми зафіксували незначні коливання користувачів спрощеної системи, платників єдиного податку тощо. Однак і тут протягом першого півріччя ситуація стабілізувалася, і сьогодні ми бачимо відносно стабільний контингент представників малого бізнесу», - відзначив О.КЛИМЕНКО.

За його словами, кількість тих, хто працює за єдиним податком, наприклад, поступово збільшується. Якщо на 1 квітня поточного року їх було 951 тис. осіб., то вже на 1 липня - 1,005 млн. осіб. Тобто спостерігається щомісячне зростання цієї категорії платників на 10 тис. осіб.

«Цього року закрилися 122,3 тис. підприємців, водночас реєструвалися приблизно стільки ж нових, тому загальна чисельність майже не змінилася. Але з тих, хто припинив підприємницьку діяльність, тільки 12,5% - кожний восьмий! – декларували отримання доходів», - відзначив О.КЛИМЕНКО.