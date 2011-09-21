Кабмін затвердив перелік платних адмінпослуг, що надаються ДПСУ

Кабінет міністрів затвердив список платних адміністративних послуг, що надаються Державною податковою службою України (ДПСУ).

Текст відповідного урядового розпорядження (№ 870-р від 14 вересня 2011 року) розміщено на офіційному сайті Кабміну.

Даний перелік налічує 16 адмінпослуг, зокрема: видача ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного, плодового та дублікату ліцензій, видача ліцензії на виробництво спирту етилового ректифікованого виноградного, ректифікованого плодового, і дублікату ліцензій, видача ліцензії на виробництво алкогольних напоїв, тютюнових виробів, на їх оптовий та роздрібний продаж тощо.