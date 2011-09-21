Проект держбюджету-2012 передбачає збільшення видатків на армію на 3 млрд. грн.

Проектом державного бюджету на 2012 передбачено на 3 млрд. грн. збільшити видатки на Збройні сили України.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, про це заявив заступник міністра оборони України – керівник апарату Володимир ОМЕЛЬЯНЧУК.

“У проекті Державного бюджету України на 2012 рік, який поданий урядом на розгляд до Верховної Ради, закладені позитивні для Міністерства оборони параметри фінансування”, - сказав він.

За словами В.ОМЕЛЬЯНЧУКА, у 2012 році на розробку, модернізацію та закупівлю озброєння і військової техніки для Збройних сил України фінансування буде збільшено за загальним фондом, фактично, у чотири рази. Ці кошти будуть спрямовані на стабілізацію ситуації, розвиток та зміцнення бойового потенціалу.

Він додав, що загалом, у порівнянні із цьогорічним бюджетом, оборонному відомству у проекті бюджету на 2012-й рік фінансування збільшено на понад 3 млрд. грн., при цьому переважна частина цих коштів передбачена за загальним фондом. (Минулого року на потреби ЗСУ держбюджетом було передбачено 11,3 млрд. грн. – УНІАН).

«Проект бюджету Міністерства оборони на 2012 рік є чи не найкращим за усі попередні роки, адже передбачає реальні кошти на розвиток Збройних сил України та реалізацію державних програм у цій сфері», – зазначив заступник глави оборонного відомства.

За його словами, запланований обсяг фінансування дає Міністерству оборони України можливість затвердити та почати виконувати Програму розвитку озброєння і військової техніки на 2012-2017 роки, продовжити реалізацію державних програм зі створення та виробництва українського корабля класу “корвет”, багатофункціонального ракетного комплексу “Сапсан”, а також завершення програми зі створення військово-транспортного літака Ан-70.

«Ці чотири програми отримали гарантоване фінансування у бюджетах наступних років, аж до 2020-го», – підкреслив В.ОМЕЛЬЯНЧУК.