Кабмін визначив умови державної підтримки бізнесу

Кабінет міністрів України схвалив законопроект, яким визначаються умови і види державної підтримки суб`єктів мікро-, малого і середнього підприємництва, а також критерії визначення суб`єктів господарювання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі, згідно з документом, схваленим на засіданні Кабміну 21 вересня, до основних видів фінансової державної підтримки відносяться: часткова компенсація відсотків ставок за кредитами; надання кредитів і мікрокредитів для установи і ведення власної справи; надання гарантій і поруки за кредитами; надання позик на придбання і впровадження нових технологій; фінансова підтримка впровадження енергозберігаючих і екологічних технологій тощо.

Разом з тим, державна підтримка не надаватиметься, зокрема, підприємствам, які: здійснюють виробництво або реалізацію зброї, тютюнових виробів і алкоголю; здійснюють надання в оренду нерухомого майна; є кредитними і страховими організаціями, ломбардами.

Також законопроектом передбачено внесення змін до Господарського кодексу України, згідно з якими до суб`єктів мікропідприємництва відноситимуться юридичні і фізичні особи-підприємці, де чисельність працюючих не перевищує 10 чоловік, а обсяг прибутку не перевищує 2 млн. євро; малого бізнесу – де чисельність працюючих не перевищує 50 чоловік, а обсяг прибутку – 10 млн. євро; до суб`єктів великого підприємництва відноситимуться юридичні особи, у яких чисельність працюючих не перевищує 250 чоловік, а обсяг прибутку – 50 млн. євро.

В даний момент в Україні діє закон щодо державної підтримки малого підприємництва, проте в ньому не визначені конкретні види державної підтримки.