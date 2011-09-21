Мінськ. Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО прогнозує подальше зміцнення білоруського рубля.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив сьогодні на нараді з актуальних питань сільськогосподарської галузі, повідомляє прес-служба глави держави.

"Я попереджав, що ці нелади, які у нас були на валютному і як наслідок на споживчому ринку, нічим іншим не можна було пояснити, як панікою окремих груп населення. Я вас тоді попереджав, що все це тимчасово, тому не треба думати, що на цьому життя зупиниться. І ми маємо зробити все, щоб життя на цьому не зупинилося", - наголосив Президент.

О.ЛУКАШЕНКО звернув увагу учасників наради на те, що щодня спостерігається приріст валюти від підприємств на біржі, причому в рази.

"Ця ситуація змусила нас повернути в потрібний бік, відкоригувати. Головний сенс коригування в тому, що скажених грошей більше не буде. Ніхто ввалювати в економіку і сільське господарство, як раніше, скажених грошей не буде. Всі мають розраховувати лише на свої ресурси. Раз вже ринково - значить, ринково", - наголосив глава держави.

При цьому Президент Білорусі О.ЛУКАШЕНКО впевнений, що забезпечені найнеобхіднішим, зокрема продовольством, люди не дестабілізуватимуть обстановку в країні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня Президент Білорусі О.ЛУКАШЕНКО заявив, що ринковий курс білоруського рубля буде визначено в середині вересня на додатковій сесії торгів на валютній біржі. Він відзначив, що штучно підтримувати курс в республіці не планується.

Нагадаємо, навесні ц.р. миттєва девальвація національної валюти Білорусі досягла 56%. Нацбанк Білорусі 22 березня 2011 року перестав продавати долари банкам для подальшого перепродажу населенню. Дефіцит іноземної валюти призвів до відновлення тіньового обмінного ринку (різниця в курсах долара між офіційним і «чорним» ринком на сьогоднішній день досягає 1,7 разу), до паніки серед населення, черг.

Довідка УНІАН. Згідно з курсом валют, встановленим Національним банком РБ на 20 вересня 2011 р., один долар США коштує 5412 білоруських рублів. Ринковий курс, встановлений на додатковій сесії Білоруської валютно-фондової біржі 19 вересня, дорівнює 8460 білоруських рублів за долар.