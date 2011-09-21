В Україні будуть створені всі умови для роботи інвесторів - Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що в Україні будуть створені всі умови для ефективної роботи інвесторів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Президента, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив у Нью-Йорку під час зустрічі з представниками американських ділових кіл. Глава держави запросив бізнесменів до активної співпраці. В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що нині в Україні триває регуляторна реформа, метою якої є скорочення дозвільної системи приблизно на 90%. «Йдеться про революцію в цьому напрямку», – зауважив він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, українська влада добре розуміє, що створення умов для комфортної та ефективної роботи інвесторів насамперед вигідне для самої України. «Ми на рівні законодавства будемо створювати таку систему, яка б відповідала сучасним європейським стандартам», – сказав він.

Президент України наголосив, що в результаті реформ бізнес має отримати прозорі правила гри та рівні умови для всіх. «Хочу вас запевнити: шлях реформ, який обрала Україна, буде постійно покращувати умови роботи інвесторів. Це наша мета», – сказав глава Української держави.

В.ЯНУКОВИЧ окремо наголосив, що в Україні вже працює принцип державно-приватного партнерства, і надалі його застосування буде лише поширюватися.

У зустрічі взяли участь представники низки провідних компаній США, що працюють у галузях енергетики, сільського господарства, харчової промисловості, банківській сфері та інших.