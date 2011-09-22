Литвин пропонує депутатам три години розглядати програму соцрозвитку та бюджет-2012

На засіданні Погоджувальної ради голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН запропонував народним депутатам близько трьох годин розглядати проекти законів «Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки» та «Про державний бюджет України на 2012 рік».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила прес-секретар голови ВР Ольга ЧОРНА.

В.ЛИТВИН зазначив, що ці проекти законів розглядатимуться спільно, оскільки, згідно з Регламентом Верховної Ради, їх представлятимуть представники Кабінету міністрів України.

За словами О.ЧОРНОЇ, також на Погоджувальній раді йшлося про те, що народний депутат України Сергій ТЕРЬОХІН (фракція "БЮТ-Батьківщина") вніс на розгляд парламенту проект постанови про відхилення проекту бюджету на 2012 рік, але учасники Погоджувальної ради вирішили, що, відповідно до Регламенту ВР, спочатку буде розглянуто проекти програми соціального та економічного розвитку і держбюджету, а потім - даний проект постанови.

Також В.ЛИТВИН повідомив, що сьогодні проведе зустріч представниками органів місцевого самоврядування, й тому він запропонував провести «розмову про бюджет в частині регіонального розрізу» саме на цьому засіданні ВР.