Бюджет-2012 загалом відповідає нормам Бюджетного кодексу – голова комітету ВР
Проект закону «Про державний бюджет України на 2012 рік» загалом відповідає нормам Бюджетного кодексу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Валерій БАРАНОВ.
«У законопроекті пропонується значно підвищити базові соціальні стандарти і гарантії, вирішується питання наближення розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду на основі Єдиної тарифної сітки до рівня мінімальної зарплати, і він становитиме 74%», - сказав В.БАРАНОВ.
За його словами, новаціями у проекті бюджету є впровадження стратегічного планування та середньострокове бюджетне планування.
В.БАРАНОВ зауважив, що разом з проектом бюджету до парламенту подано прогнозні показники державних бюджетів на 2013 і 2014 роки.
Голова бюджетного комітету повідомив, що проектом бюджету пропонується скоротити перелік головних розпорядників коштів на 14 відомств, а також на 300 зменшена кількість бюджетних програм.
Разом з тим В.БАРАНОВ підкреслив, що «окремі положення основних напрямів бюджетної політики урядом не враховані».
За його словами, Кабмін не подав на розгляд ВР проект державної програми приватизації, а заплановані надходження від приватизації державного майна на наступний рік у сумі 10 млрд. грн. «не підтверджені відповідними розрахунками щодо реалістичності їх виконання».
В.БАРАНОВ наголосив, що з 2000 року не затверджені урядом державні соціальні стандарти, а вони мають бути основою для розрахунків видатків місцевих бюджетів. «Настав час ревізії законодавства з питань соціальної політики, визначення пріоритетів та перехід на адресну допомогу», - підкреслив В.БАРАНОВ.